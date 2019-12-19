Семье актрисы выставили счет в десятки тысяч

Мать Анастасии Заворотнюк , которая сейчас сражается с онкологией, Валентина Борисовна не платит квартплату и теперь должна почти 50 тысяч рублей. Долг будут взыскивать судебные приставы.

Матери актрисы принадлежит квартира в элитном жилом комплексе в Москве рядом с "Мосфильмом" – ее Анастасия подарила Валентине Борисовне в 2015 году. Площадь квартиры составляет почти 200 квадратных метров, а стоит она, по оценкам риелторов, около 220 миллионов рублей.

Согласно данным УФССП по Москве, перестала мать Заворотнюк оплачивать квартиру в мае этого года, и на данный момент задолженность составляет около 45,713 тысячи рублей, сообщает РИА ФАН.

Ранее также стало известно и о других долгах Валентины Борисовны – у потерявшей от волнения слух женщины скопилось 332 неоплаченных штрафа на сумму 26 800 рублей, начиная с августа – именно в этом месяце впервые появились печальные новости о состоянии Анастасии – у актрисы обнаружили рак мозга. Близкие звезды долгое время скрывали подробности болезни, что поспособствовало возникновению многочисленных слухов. В октябре стало известно, что Заворотнюк перенесла операцию, ее самочувствие улучшилось.

В декабре появились слухи о том, что Заворотнюк сейчас парализована: ее правая часть тела якобы обездвижена из-за опухоли в левом полушарии мозга. В Сети решили, что болезнь Анастасии – расплата за прошлые отношения.