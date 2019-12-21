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Больную Заворотнюк лишили денег на лечение

Больную Заворотнюк лишили денег на лечение
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Новое несчастье случилось в семье звезды "Моя прекрасная няня"

Неприятности нарастают, словно снежный ком. После известий о том, что у мамы Анастасии Заворотнюк накопился огромный долг за квартиру, в неприятности попал супруг артистки Петр Чернышев. Как пишет телеграм-канал Mash, один из российских банков заблокировал счета фигуриста. Это произошло по запросу налоговой Петербурга. В Северной столице зарегистрированы компании мужа Заворотнюк.

Эта неприятная ситуация не разрешается уже несколько месяцев, как утверждает телеграм-канал. Возможно, активы Чернышева заморозили из-за подозрительных операций с финансами.

В нынешней ситуации, когда фигурист всеми силами старается заработать на лечение Анастасии, эта проблема совсем некстати. Вероятно, после заморозки счетов Заворотнюк лишится денег, необходимых для выздоровления. Официального подтверждения этих данных пока нет. Семья актрисы не комментирует информацию.

Впрочем, перед Новым годом часто случаются необъяснимые вещи. Возможно, и в семье Анастасии Заворотнюк произойдет чудо и неприятности развеются, как дым от новогодних салютов.

Ранее "Утро" писало о страшной причине болезни Заворотнюк. По мнению пользователей, актриса расплачивается за прошлый роман с партнером по сериалу.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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