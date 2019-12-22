Состояние здоровья актрисы начало стремительно меняться

Стало известно, что же ждет Анастасию Заворотнюк после страшных слухов о необратимом параличе.

На фоне молчания семьи звезды сериала "Моя прекрасная няня" появляются все более жуткие известия. Однако известный знахарь, тот самый, что ранее раскрыл настоящую причину болезни Заворотнюк, обнадежил поклонников и близких Анастасии.

Александр Ручкин снова пообщался с журналистами – целитель продолжает утверждать, что никакого рака и опухоли у артистки нет. Все дело в стрессе.

"Я считаю, что это не онкология. Видимо, Анастасия перенесла какой-то большой стресс, было напряжение, ЦНС находится в коре головного мозга, она дала сбой… Я не видел опухоль",

– сообщил он в эфире НТВ.

При этом знахарь добавил, что уже через три недели Заворотнюк станет гораздо лучше – он уверен, что к ней вернутся силы. Ручкин предрек звезде обычную счастливую жизнь. Она даже вернется к съемкам в кино.

"Вижу то, что ей смерть не грозит!" – успокоил он встревоженную публику.

Ранее особо циничные комментаторы в Сети заявляли, что болезнь Заворотнюк послана в наказание за роман с Жигуновым.