Пока актриса борется за жизнь, озлобленные критики копаются в ее личной жизни

Последние новости о здоровье Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, страдает от рака, пользователи комментируют с невиданным цинизмом.

Так, вместо того, чтобы порадоваться прогнозу, который недавно дал знаменитый знахарь, утверждающий, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" идет на поправку, некоторые льют на Заворотнюк грязь, обзывая нелестными словами. Дошло даже до того, что Настю обвинили в притворстве. Мол, боится потерять мужа Петра Чернышева, вот и сказалась больной. Другие и вовсе желают актрисе смерти, припоминая роман с женатым. Поистине жуткие комментарии появляются в Сети.

"Вся жизнь Заворотнюк – погоня за богатыми мужчинами . Женаты они или нет , ей плевать. Красавица? Это все пластика и грудь селиконовая." Великая" актрисулька" "Все это – чушь. Молчание семьи – подтверждение этому. Им нечего сказать .Здорова Заворотнюк и жутко боится потерять Петра – вот и весь стресс" "Умрет она наконец то???????????Одной **** станет меньше....... Что говорить об этой ****? (...) Противно читать про нее! Бумеранг еще никто не отменял!!! Пусть бы всех **** постигла такая же участь, чтобы не шарились в чужих штанах!" – потоку мерзостей в адрес Заворотнюк нет предела.

Напомним, ранее знахарь заявил, что Анастасия поправится через три недели. Опухоли у Заворотнюк целитель не видит.