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Заворотнюк не отдают родственникам

Заворотнюк не отдают родственникам
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" проведет каникулы в реабилитационном центре

Анастасия Заворотнюк уже несколько месяцев находится в подмосковной клинике. Покинуть ее она не сможет даже на время праздников. Как пишут источники, все дело в тяжелом состоянии звезды.

Спрятать Анастасию Заворотнюк в зимние каникулы решили, несмотря на уговоры родственников, которые очень просили об этом. "Медики остались непреклонны: Анастасия проведет все это время [новогодние праздники] за стенами реабилитационной клиники", - пишет Telegram-канал Mash.

Однако семья – муж Петр Чернышев, дети и мама – смогут навещать звезду сериала "Моя прекрасная няня" в любое удобное время.

В середине декабря появились слухи, что Анастасию Заворотнюк парализовало из-за опухоли в левой части мозга. Тогда ее родные эту новость не подтвердили.

Журналисты активно следят не только за здоровьем актрисы, но и за ее близкими, друзьями и бывшими возлюбленными. Недавно всплыли подробности отношений Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова, с которым у звезды сериала "Моя прекрасная няня" когда-то был роман. 

Дарья ПЕТРОВА

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