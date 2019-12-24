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Располневшую Заворотнюк сняли в веселой компании

Располневшую Заворотнюк сняли в веселой компании
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актриса с друзьями развлекалась под Новый год

Улыбающуюся актрису сфотографировали с мужем Петром Чернышевым и друзьями.

На снимке Анастасия Заворотнюк позирует рядом с Дедом Морозом. Судя по всему, это один из архивных предновогодних снимков. Он появился на фан-странице звезды сериала "Моя прекрасная няня" в Инстаграм.

Возможно, в момент съемок актриса была беременна. Создается впечатление, что Заворотнюк немного располнела и у нее округлился животик.

"Пусть чудо обязательно произойдет", – написали под фото поклонники Анастасии.

Искреннюю надежду на выздоровление артистки выразили и другие пользователи. "Как поскорее хочется прочитать – Настенька выздоровела и отправилась домой!!!" – пожелали они.

Ранее целитель отвел парализованной Заворотнюк три недели на выздоровление.

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Кристина ЧЕРНИКОВА

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