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Улыбающуюся актрису сфотографировали с мужем Петром Чернышевым и друзьями.
На снимке Анастасия Заворотнюк позирует рядом с Дедом Морозом. Судя по всему, это один из архивных предновогодних снимков. Он появился на фан-странице звезды сериала "Моя прекрасная няня" в Инстаграм.
Возможно, в момент съемок актриса была беременна. Создается впечатление, что Заворотнюк немного располнела и у нее округлился животик.
"Пусть чудо обязательно произойдет", – написали под фото поклонники Анастасии.
Искреннюю надежду на выздоровление артистки выразили и другие пользователи. "Как поскорее хочется прочитать – Настенька выздоровела и отправилась домой!!!" – пожелали они.
Ранее целитель отвел парализованной Заворотнюк три недели на выздоровление.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем