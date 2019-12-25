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Внезапное появление Заворотнюк на празднике вызвало бурю возмущения

Внезапное появление Заворотнюк на празднике вызвало бурю возмущения
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Поводом послужил снимок с веселящейся актрисой

Округлившаяся звезда сериала "Моя прекрасная няня" вызвала ожесточенные споры в Сети.

Поводом послужило появление в фан-аккаунте снимка, где веселая Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым и друзьями развлекается в компании Деда Мороза. На архивное фото обратили внимание СМИ, что не понравилось пользователям и редактору странички. К слову, подобные аккаунты в Инстаграм после слухов о страшной болезни Заворотнюк появляются, словно грибы после дождя.

Публика бурно выражает свое возмущение из-за слишком пристального, по мнению некоторых комментаторов, внимания прессы и общественности к жизни Анастасии. Впрочем, россияне ранее справедливо отмечали, что распространению слухов и домыслов способствует, вероятно, упорное молчание близких Заворотнюк.

Волей-неволей публике приходится додумывать, что же на самом деле происходит с Настей. Встревоженные поклонники отчаянно пытаются узнать, как здоровье их любимицы и желают ей скорейшего выздоровления.

"Настенька Бог помощь вам.Выздоравливайте.Как мы вас любим", – пишут они.

Ранее стало известно, что Заворотнюк посетила святое место незадолго до болезни.

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Кристина ЧЕРНИКОВА

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