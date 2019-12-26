Взбешенные близкие прервали затянувшееся молчание

Родные Анастасии Заворотнюк, которая переживает сейчас непростое время, негодуют из-за обсуждения в прессе состояния любимой актрисы россиян. Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" не желает раскрывать встревоженным поклонникам подробности о ее состоянии, однако любые сообщения в прессе пытаются пресечь на корню.

Так, близким Заворотнюк не понравилось, что журналисты обратили внимание на одно из архивных фото, где актриса, улыбаясь, игриво извивается у шеста рядом с Дедом Морозом.

"Невозможно подобрать другие слова для подобного. Хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится", – так в инстаграм-аккаунте в поддержку Заворотнюк прокомментировали статью. Жесткое высказывание цитируют "Дни.ру".

Журналисты недоумевают: неужели не легче дать переживающим за здоровье Анастасии Заворотнюк поклонникам хоть немного правдивой информации, нежели хранить молчание, которое порождает нездоровые слухи.



