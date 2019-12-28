Муж звезды "Моя прекрасная няня" вышел на лед с годовалой дочерью

Муж больной Анастасии Заворотнюк, известный фигурист Петр Чернышев продолжает выступать, в то время как его супруга страдает от тяжелого заболевания.

На этот раз Чернышев во время выступления на шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" появился с годовалой дочерью от звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Партнером на льду стала Татьяна Навка, с которой он уже уезжал на выступления ранее. Она объявила, что в зале присутствует дочь Анастасии Заворотнюк и после этого фигурист взял ребенка на руки и показался зрителям. Многие в зале не смогли удержать слез, передает "КП".

Как стало известно, сейчас Заворотнюк находится на реабилитации после второй сложнейшей операции. Понятно, что вне сцены Чернышев выглядел очень подавленным. Увидев его состояние, друзья решили сделать Петру сюрприз.

Напомним, в середине декабря стали появляться сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк страдает от паралича из-за опухоли в левой части мозга. Родные эту новость не подтвердили тогда.



А недавно всплыли подробности отношений между звездой "Моей прекрасной няни" и актером Сергеем Жигуновым.

Журналисты активно следят за жизнью Анастасии и, как стало известно, врачи не готовы отдать телезвезду родственникам на Новый год.