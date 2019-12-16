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Жигунов открестился от больной Заворотюк

Жигунов открестился от больной Заворотюк
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов. Фото: www.globallookpress.com
Артист по-своему объяснил скандальную историю вокруг звезды "Моя прекрасная няня"

Актер Сергей Жигунов вышел из тени и ответил на выпады в отношении себя о том, что он "был груб" и "поднимал руку" на Анастасию Заворотнюк, когда у них был роман. 

По его словам, подобные слухи распространяют люди, с которыми он "шапочно знаком или не знаком совсем". Эти люди, как считает Жигунов, активно заняты тем, что комментируют его личную жизнь, передает Ura.ru. Он также добавил, что уже и не знает, что может "выясниться о нем завтра", передает издание Nation News.

Ранее подруга Анастасии Заворотнюк раскрыла тайну ее романа с Сергеем Жигуновым. Режиссер Наталья Бондарчук рассказала, что отношения этой пары доходили до грубостей и актер даже поднимал на Заворотнюк руку. Все это закончилось расставанием, однако перенесла это событие Анастасия нелегко. 

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Не понятно Заворотнюк больная или это пиар как у Алибасова?
1
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