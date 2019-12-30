Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Семья Анастасии Заворотнюк продолжает хранить молчание о состоянии артистки. Чтобы узнать хоть какую-то информацию, журналисты вынуждены обращаться за помощью к астрологам. Один из них отказался делать прогноз для Заворотнюк и вынес вердикт: 2020 г. станет для нее последним.

Своим страшным пророчеством Виктор Богданов или Павсекакий, как он себя называет, поделился с подписчиками в Twitter. Астролог видит у Анастасии Заворотнюк три "негативные точки" в голове и позвоночнике.

Звонили журналисты, просили составить прогноз для #Заворотнюк Отказал. Ну что я могу сказать: что 2020 год станет последним для неё? Что у неё три «негативные точки» (онкология) в голове и позвоночнике, и шанс преодолеть болезнь примерно равен 20-25%. Не хочу притягивать ситуацию — Виктор Богданов (@Pavsekakii) 23 декабря 2019 г.

"Звонили журналисты, просили составить прогноз для #Заворотнюк Отказал. Ну что я могу сказать, что 2020 год станет последним для нее?" – написал астролог в соцсети.

Однако шанс у Заворотнюк, по словам Павсекакия, все же есть. Астролог дает 25% на то, что актриса победит болезнь, пишет Oane.ws.

Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в подмосковной клинике. Забрать актрису оттуда хотя бы на новогодние праздники ее родственникам и Петру Чернышеву не разрешили.