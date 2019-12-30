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"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Семья Анастасии Заворотнюк продолжает хранить молчание о состоянии артистки. Чтобы узнать хоть какую-то информацию, журналисты вынуждены обращаться за помощью к астрологам. Один из них отказался делать прогноз для Заворотнюк и вынес вердикт: 2020 г. станет для нее последним.

Своим страшным пророчеством Виктор Богданов или Павсекакий, как он себя называет, поделился с подписчиками в Twitter. Астролог видит у Анастасии Заворотнюк три "негативные точки" в голове и позвоночнике.

"Звонили журналисты, просили составить прогноз для #Заворотнюк Отказал. Ну что я могу сказать, что 2020 год станет последним для нее?" – написал астролог в соцсети.

Однако шанс у Заворотнюк, по словам Павсекакия, все же есть. Астролог дает 25% на то, что актриса победит болезнь, пишет Oane.ws.

Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в подмосковной клинике. Забрать актрису оттуда хотя бы на новогодние праздники ее родственникам и Петру Чернышеву не разрешили

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Бред.Нумеролог Кузденбаева другое говорит.
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