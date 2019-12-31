В канун Нового года звезде "Сериала моя прекрасная няня" отказали в сочувствии

Публика, судя по всему, устала от отсутствия новостей со стороны родни Анастасии Заворотнюк и начала сыпать чуть ли не проклятиями в ответ на каждое упоминание имени актрисы.

Так, в ответ на материал о провидце, который отказался комментировать состояние здоровье артистки, которая, по слухам, борется с раком, но отметил, что 2020-й год может стать для нее последним, комментаторы дали волю эмоциям.

"Мне кажется она никогда не умрет!!!!!!!!!!!!**** (надоела. – Прим. ред.) уже всем!!!!!!" "Да ***** вы с ней, дети болеют нет денег у родителей на лечение, нам пофиг что с ней", – негодуют некоторые пользователи.

Потоки негатива публика не постеснялась отправить в адрес Заворотнюк прямо в канун главного праздника – Нового года – 2020.

Ранее муж Насти Петр Чернышев с маленькой красавицей на руках довел зрителей до слез.