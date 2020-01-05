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"Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк

"Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали "не пудрить мозги" россиянам

Кадры с поющей Анастасией Заворотнюк подлили масла в огонь.

Молчание семьи актрисы, за которую поначалу переживала вся страна, начинает казаться народу подозрительным. Об этом пользователи все чаще говорят в Сети. Пожелания здоровья сменяются ехидными комментариями и откровенными оскорблениями в адрес Насти, которая, как сообщалось, из-за болезни была вынуждена встретить Новый год в клинике.

На фоне отсутствия фото и видео, где было бы видно, в каком действительно состоянии Заворотнюк, кадры со здоровой звездой, которые публикуют расплодившиеся в соцсетях фан-аккаунты, только подогревают злость у публики.

"А что с ней? Разве она более.. Вроде она здоровее всех. Актриса она и есть актриса. Где докозательства что она больна. Что вы мозги всем пудрите. Хоть одно фото покажите или видио. Вот Жанна была больна. А эта... Актрисулька", – негодует один из комментаторов под видео, где Заворотнюк поет с Михаилом Боярским (орфография и пунктуация сохранены).

В официальном аккаунте одна из последних записей – архивное фото Насти с семьей и поздравления с Новым годом от ее имени. Подробностей о состоянии актрисы не раскрывается.

Ранее шансы Заворотнюк на выздоровление оценил специалист.

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Оставьте человека в покое. Журналюги,вас не ГОСПОДЬ создал....шакалы,жуки навозники приносят пользу...а вы просто ...даже нет слов,кто вы!....что вы смакуете беду человека!!!???...наши гребаные депутаты придумывают ,,законишки,,....примите нахлебники хоть один закон запрещающий,защищающий болящего человека....пожалейте родных....ЧтоБ вы подавились деньгами журналюги,за то,что смакуете боль любого человека....
Гость
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Хотелось бы пожелать журналючке Черниковой такого здоровья, как у Заворотнюк! Побойся Бога, безданая писулька!
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