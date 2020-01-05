Близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали "не пудрить мозги" россиянам

Кадры с поющей Анастасией Заворотнюк подлили масла в огонь.

Молчание семьи актрисы, за которую поначалу переживала вся страна, начинает казаться народу подозрительным. Об этом пользователи все чаще говорят в Сети. Пожелания здоровья сменяются ехидными комментариями и откровенными оскорблениями в адрес Насти, которая, как сообщалось, из-за болезни была вынуждена встретить Новый год в клинике.

На фоне отсутствия фото и видео, где было бы видно, в каком действительно состоянии Заворотнюк, кадры со здоровой звездой, которые публикуют расплодившиеся в соцсетях фан-аккаунты, только подогревают злость у публики.

"А что с ней? Разве она более.. Вроде она здоровее всех. Актриса она и есть актриса. Где докозательства что она больна. Что вы мозги всем пудрите. Хоть одно фото покажите или видио. Вот Жанна была больна. А эта... Актрисулька", – негодует один из комментаторов под видео, где Заворотнюк поет с Михаилом Боярским (орфография и пунктуация сохранены).

В официальном аккаунте одна из последних записей – архивное фото Насти с семьей и поздравления с Новым годом от ее имени. Подробностей о состоянии актрисы не раскрывается.

Ранее шансы Заворотнюк на выздоровление оценил специалист.