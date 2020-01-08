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"Водит вас за нос": названа неожиданная причина болезни Заворотнюк

"Водит вас за нос": названа неожиданная причина болезни Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Борющуюся за жизнь звезду сериала "Моя прекрасная няня" облили грязью

Скандал вокруг Анастасии Заворотнюк, который развернулся в последние дни в Сети, набирает обороты. Причиной болезни артистки назвали долги.

Пользователи продолжают делиться версиями, почему актриса, которая, по слухам, борется с раком, не показывается на публике, а ее семья отказывается рассказывать о состоянии звезды встревоженным поклонникам. Так, ранее народ под архивными фото и видео в фан-аккаунтах в соцсетях предполагал, что Заворотнюк здорова, указывая на отсутствие свежих снимков и данных.

Теперь же публика требует доказательств болезни Анастасии: некоторые комментаторы, руководствуясь собственными соображениями на этот счет, нашли "причину" ее болезни. У Заворотнюк много долгов, пишут они. Именно поэтому она якобы водит народ за нос и "зарабатывает миллионы" на своей болезни. Впрочем, как именно артистка может получать деньги, если даже не участвует в шоу и ни с кем не общается, критики не уточняют. Недоброжелатели посулили Заворотнюк, что она поплатится за свои "шутки".

"Вот увидите, что она ничем не больна и водит вас за нос, это называется зарабатывание миллионов, она же вся в долгах! Последняя стадия, выздоравливает, где логика? Ни одного подтверждения её болезни нет. Разве можно этим шутить, все вернётся бумерангом",

заявил один из комментаторов (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее о шансах Заворотнюк на выздоровление высказался специалист.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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