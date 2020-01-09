Супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" должен был выступить перед россиянами 8 января

Первый канал перенес показ ледового шоу с участием Петра Чернышева. Увидеть мужа Анастасии Заворотнюк зрители смогут только 12 января, а не 8-го, как планировалось ранее, пишет РИА "Новости". С чем именно связаны изменения, представители канала не объяснили.

Муж Анастасии Заворотнюк играет в шоу "Спящая красавица" главную мужскую роль. За работой Петра Чернышева внимательно следят поклонники актрисы и журналисты. Так как новой информации о здоровье Заворотнюк по-прежнему нет, пользователи отслеживают любые изменения в жизни Чернышева и детей звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Например, недавно Петр Чернышев вывез на лед на одном из выступлений маленькую дочь. Тогда многие зрители не смогли сдержать слез.

Воссоединиться семье, скорее всего, не удалось и в праздники – врачи не отпустили Анастасию Заовортнюк домой на Новый год. Причиной болезни артистки назвали долги.