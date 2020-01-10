Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Больная Заворотнюк теряет поддержку

Больная Заворотнюк теряет поддержку
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Популярность звезды сериала "Моя прекрасная няня" стала терять подписчков

Поклонники Анастасии Заворотнюк стремительно отписываются от аккаунта поддержки актрисы в Инстаграм. Это происходит из-за отсутствия новостей о здоровье актрисы.

Ежедневно эта страница звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряет около 500 подписчиков, сообщают "7дней". На ней появляются лишь архивные фото, а последний пост был опубликован почти две недели назад.

Журналисты предположили, что поклонники сдались и потеряли интерес к актрисе из-за того что родственники скрывают данные о ее здоровье. По их словам, достоверная информация спасла бы популярность страницы.

"Почему тишина? Какие последние новости?", "Невыносимо уже от этой тишины, как себя чувствует Настя?",

– написали в комментариях аккаунта поддержки.

Несмотря на это, фанаты Заворотнюк остаются с нею и желают ей скорейшего выздоровления: "Искренне желаем Анастасии здравия и мужества!", "Настенька, наша любимая Настенька, выздоравливайте!", "Здоровья Анастасии! Вы молодцы, делаете все правильно! Мы с вами и поддерживаем вас во всем!"

Печальные новости о состоянии Анастасии появились летом – у актрисы обнаружили рак мозга. Близкие звезды долгое время скрывали подробности болезни, что  способствовало возникновению многочисленных слухов. Осенью стало известно, что Заворотнюк перенесла операцию, ее самочувствие улучшилось.

В декабре появились новые слухи о том, что Заворотнюк парализовало: якобы правая часть ее тела обездвижена из-за опухоли в левом полушарии мозга. Некоторые пользователи Сети же считают, что актриса вовсе ничем не болеет и лишь зарабатывает деньги на слухах о своем состоянии.

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Газпром" терпит убытки из-за условий Украины

Поставки российского газа на Запад резко сократились после Нового года

"Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк

Близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали "не пудрить мозги" россиянам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей