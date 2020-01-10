Популярность звезды сериала "Моя прекрасная няня" стала терять подписчков

Поклонники Анастасии Заворотнюк стремительно отписываются от аккаунта поддержки актрисы в Инстаграм. Это происходит из-за отсутствия новостей о здоровье актрисы.

Ежедневно эта страница звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряет около 500 подписчиков, сообщают "7дней". На ней появляются лишь архивные фото, а последний пост был опубликован почти две недели назад.

Журналисты предположили, что поклонники сдались и потеряли интерес к актрисе из-за того что родственники скрывают данные о ее здоровье. По их словам, достоверная информация спасла бы популярность страницы.

"Почему тишина? Какие последние новости?", "Невыносимо уже от этой тишины, как себя чувствует Настя?",

– написали в комментариях аккаунта поддержки.

Несмотря на это, фанаты Заворотнюк остаются с нею и желают ей скорейшего выздоровления: "Искренне желаем Анастасии здравия и мужества!", "Настенька, наша любимая Настенька, выздоравливайте!", "Здоровья Анастасии! Вы молодцы, делаете все правильно! Мы с вами и поддерживаем вас во всем!"

Печальные новости о состоянии Анастасии появились летом – у актрисы обнаружили рак мозга. Близкие звезды долгое время скрывали подробности болезни, что способствовало возникновению многочисленных слухов. Осенью стало известно, что Заворотнюк перенесла операцию, ее самочувствие улучшилось.

В декабре появились новые слухи о том, что Заворотнюк парализовало: якобы правая часть ее тела обездвижена из-за опухоли в левом полушарии мозга. Некоторые пользователи Сети же считают, что актриса вовсе ничем не болеет и лишь зарабатывает деньги на слухах о своем состоянии.