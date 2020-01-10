Лечение актрисы не дало результатов

Страшные новости о здоровье звезды "Моя прекрасная няня" раскрыли репортеры.

Семья Анастасии Заворотнюк почти полгода хранит молчание. Узнать хоть что-то о здоровье артистки невозможно, однако некоторым СМИ все-таки удается добыть информацию о знаменитости. По их последним данным, Заворотнюк выписали из реабилитационного центра, сейчас она находится дома.

Откуда именно журналисты взяли подобную информацию – непонятно, однако они смело утверждают, что смысла в лечении жены Петра Чернышева больше нет.

"Врачи отправили домой больную актрису, так как не видят смысла в лечении. Она обречена", – пишут "Новости 7 дней в неделю".

Что именно сейчас происходит с Анастасией Завоортнюк остается только гадать. Остается загадкой и местонахождение артистки. А пока журналисты предлагают все новые и новые версии происходящего.

Издание Replyua.net предполагает, что Заворотнюк выписали из клиники потому, что ее состояние было признано безнадежным, а смысла в лечении нет. По другой версии, родственникам звезды нечем платить врачам. Не исключается и факт того, что Анастасии стало лучше.

"Либо ее состояние было признано безнадежным, либо ее семья прервала лечение, поскольку больше не в состоянии нести столь большие финансовые затраты", – сообщают СМИ.