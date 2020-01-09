Мокрая избранница Ефремова позировала в купальнике

Ведущая шоу "Орел и решка" Мария Ивакова залезла в водопад на отдыхе. На снимке, сделанном в Индонезии, блондинка в купальнике стоит под брызгами в воды. Также на фото можно рассмотреть бюст девушки, который купальник с большим декольте совсем не скрывает.

Мария Ивакова считается одной из самых сексуальных ведущий шоу "Орел и решка". Поклонники под ее последним снимком на комментарии не поскупились и назвали блондинку самой сексуальной и эффектной.

"Очень сексуально", "Машуля красатуля", "Сногсшибательная Мария", "Огонь", "Ох, как красиво", – пишут под фото Иваковой.

На отдых Ивакова скорее всего отправилась со своим возлюбленным – актером Никитой Ефремовым. О романе знаменитостей стало известно пару месяцев назад.

Сейчас они вместе ездят на отдыхе, где Ивакова фотографируется в бикини, и позируют в постели.



