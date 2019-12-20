Телеведущая прижалась к актеру на сцене

Марию Ивакова и Никиту Ефремова засняли вместе на кровати. Влюбленные выяснили отношения, обнимались и танцевали – все это знаменитости делали на глазах у десятков зрителей на мини-спектакле.

Мария Ивакова – одна из самых сексуальных ведущих шоу "Орел и решка. Шопинг". Только недавно всем стали известны подробности ее личной жизни. Блондинка встречается с сыном актера Михаила Ефремова.

Никита до встречи с Марией встречался сразу с несколькими известными актрисами и был женат, а вот о личной жизни телеведущей шоу "Орел и решка. Шопинг" известно было мало.

Сейчас же вместе с Никитой Ефремовым они путешествуют за границу, где телевезда хвастается фигурой в купальниках. Всеми подробностями своей жизни Мария Ивакова теперь делится с подписчиками в Инстаграм.

Ранее "Утро" показывало самые сексуальные фото ведущей шоу "Орел и решка".