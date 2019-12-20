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Звезду "Орла и решки" застали в постели с Ефремовым

Звезду "Орла и решки" застали в постели с Ефремовым
Мария Ивакова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Телеведущая прижалась к актеру на сцене

Марию Ивакова и Никиту Ефремова засняли вместе на кровати. Влюбленные выяснили отношения, обнимались и танцевали – все это знаменитости делали на глазах у десятков зрителей на мини-спектакле.

Мария Ивакова – одна из самых сексуальных ведущих шоу "Орел и решка. Шопинг". Только недавно всем  стали известны подробности ее личной жизни. Блондинка встречается с сыном актера Михаила Ефремова.

Никита до встречи с Марией встречался сразу с несколькими известными актрисами и был женат, а вот о личной жизни телеведущей шоу "Орел и решка. Шопинг" известно было мало.

Сейчас же вместе с Никитой Ефремовым они путешествуют за границу, где телевезда хвастается фигурой в купальниках. Всеми подробностями своей жизни Мария Ивакова теперь делится с подписчиками в Инстаграм.

Ранее "Утро" показывало самые сексуальные фото ведущей шоу "Орел и решка".

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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