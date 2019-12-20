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"Туловище динозавра": Собчак унизили после скандала с фото без трусов

"Туловище динозавра": Собчак унизили после скандала с фото без трусов
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Фигуру жены Константина Богомолова раскритиковала Лена Миро

В скандале с Ксенией Собчак появляется все больше участников. Телезвезда в Инстагарм посмеялась над немолодыми женщинами, выставляющими обнаженные фото. Это и вызвало бурную реакцию ее друзей, знаменитостей и пользователей Сети.

Жестко ответить Собчак решила блогер Лена Миро, которая частенько критикует журналистку. По мнению звезды Интернета, Собчак просто завидует хорошей фигуре своих подруг, которые снимаются без одежды.

Как считает Миро, фигура жены Константина Богомолова далека от идеала, поэтому она и не может оставить бывшую подругу в покое.

"Увидев подтянутую задницу Лаврентьевой, Собчак ей тупо позавидовала. <…> У Ксении же задница всегда была, есть и будет ужасной. Узенькие плечи и широкая, рыхлая попа сковородкой, туловище динозавра – самой некрасивый тип женской фигуры. Его мы и наблюдаем у Собчак",

жестко критикует Лена Миро.

Скандал с Ксенией Собчак начался с ее поста в Инстаграм, на который ответил ее знакомый. Мужчина посчитал, что своим комментарием телеведущая высказывается против его жены, которая недавно выставила голое фото.

Позже к дискуссии присоединилась и бывшая жена Федора Бондарчука. Светлана попросила Собчак не превращаться в бабушку у подъезда, которая всех критикует.

Дарья ПЕТРОВА

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