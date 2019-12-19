От жены Константина Богомолова отвернулись друзья

Ксения Собчак снова в центре скандала. На этот раз поводом послужил пост журналистки в социальных сетях, где она высказалась против обнаженных снимков взрослых женщин. Комментарий Собчак, как оказалось, задел многих. Под фото ее разнес муж ее знакомой Александр Цыпкин.

Мужчину задело сообщение телезвезды, ведь его супруга, она же бывшая подруга Собчак, на днях опубликовала снимок, где она лежит на кровати полностью обнаженная. Цыпкин попросил Собчак отстать от его жены и забыть об их дружбе.

"1. Не завидуй. 2. Отстань уже от Оксаны, ну стыдно уже, ты как отверженная поклонница ей проходу не даешь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь и все",

- эмоционально прокомментировал Александр.

В скандал ввязалась и бывшая жена Федора Бондарчука, которая также не стесняется выкладывать снимки без одежды. Она считает, что Собчак скоро может превратиться в "советскую бабушку", которая сидит у подъезда и всех критикует.

"Ксюша, не превращайся в советскую бабушку, у подъезда, на скамейке, с семечками и осуждающую каждую проходящую юбку выше колен, а то мне придется запастись патронами", – написала Светлана Бондарчук.

Подписчики Собчак подключились к конфликту знаменитостей и начали писать множество комментариев. Некоторые из них мнение жены Константина Богомолова разделяют, другие напоминают Ксении Анатольевне о ее выходке на свадьбе – тогда звезда танцевала в эротическом наряде перед гостями.