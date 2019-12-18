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Звезда "Дома-2" встала на колени в крошечном бикини

Звезда "Дома-2" встала на колени в крошечном бикини
Дарья Пынзарь. Фото:instagram.com/darya_pinzar86/
Бывшая участница шоу похвасталась фигурой после рождения двоих детей

Одна из самых популярных и красивых выпускниц "Дома-2" снова продемонстрировала тело в купальнике. Голубой бикини едва прикрыл интимные места блондинки, которая ради красивого кадра встала на колени.

В комментариях подписчики не только осыпают Дарью Пынзарь комплиментами, но и гадают – как звезде шоу "Дом-2" удается иметь такой плоский живот после рождения двоих детей.

Кто-то рассмотрел на снимке и немаленький бюст красотки и напомнил о пластической операции, которую Дарья Пынзарь делала под прицелами камер телестройки.  

"Классная фотка! Гармонично все так смотрится", "Красавица, просто Супер", "А без купальника ты наверно ещё милее", "Ух, силиконки", "Такая фигурная", "Как всегда шикарная", "как после двух детей, может быть такой идеальный живот", "Красотка", "Стройняшка", – оценили фигуру Пынзарь в Инстаграм.

Снимки в купальниках и коротких нарядах появляются в Инстаграм Пынзарь круглый год, ведь вместе с мужем и сыновьями она теперь живет в жаркой Турции. 

Дарья ПЕТРОВА

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