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"Не позорь себя": Рапунцель оплевали после пластики

"Не позорь себя": Рапунцель оплевали после пластики
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official
Звезду шоу "Дом-2" попросили вести себя скромнее

Алена Рапунцель недавно сделала две пластические операции: изменила форму носа и увеличила бюст. Переделанной грудью телезвезда теперь хвастается часто, чем выводит из себя своих подписчиков. Под видео в майке с глубоким декольте, где хорошо можно рассмотреть новые формы красотки, ее оплевали в Инстаграм.

Подписчики Алены Рапунцель думают, что девушке нужно заниматься маленьким сыном, а не думать о личной жизни и внешности. Некоторые считают, что преобразившаяся девушка позорит себя свои поведением.

Рапунцель в социальных сетях объясняет поклонникам, что хочет быть счастливой, поэтому и ищет вторую половинку.

"Я мечтаю о полноценной семье. Я хочу жить, растить любимого сына , любить и быть любимой", – написала участница "Дома-2" в Инстаграм.

"Не позорь себя. Ты только родила, так нельзя", "Я была о тебе другого мнения, голосовала за тебя, но видимо ошиблась...", "Ты мама с ребенком, не разменивайся на одного, второго, третьего. Не торопись", "Ты неотразима, как Роза, которая только распустилась", "Лучше бы с ребенком занималась", "Стыдно смотреть на тебя", "Надо быть взрослее", "Понесло душу в ад", – написали под снимком телезвезды в Интернете.

После того, как Алена Рапунцель увеличила бюст, поклонники переживают, что красотка потеряет свою индивидуальность. Достается от комментаторов и сестре Алены. Недавно Ольгу Рапунцель унизили после секс-скандала. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Лола, Милену жалко, она хорошая девченка,квартиру бы ей,Рапунцель она хамелеон увидите скоро всех на три буквы пошлет и зрителей увидите скоро..
Ответить
это пипец уродка она и в африке уродка......
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