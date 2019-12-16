Украинская певица опубликовала постельное фото с Потапом

Настя Каменских показала подписчикам, как она проводит время с супругом. На снимке певица в спортивном лифчике расслабляется на диване, рядом с ней находится ее муж Потап и собака.

"Удивительный день любви", – написала под фото Каменских.

Пока одни поклонники пары восхищались семейной идиллией, другие обратили внимание на формы артистки. Комментаторам кажется, что грудь знаменитости стала выглядеть намного меньше, о чем они и решили сообщить Каменских в Инстаграм.

"Вообще отлично", "Милейшая фоточка. Всем добра и счастья", "А куда грудь делась?", "Куда же пропали твои дыньки ", "Вы такие красивые", "Какие сладкие", "Красотули", "Нежные", "Настоящая семья", "Идиллия", – написали в Инстаграм Каменских.

Настя Каменских и Потап стали супругами в мае этого года после 13 лет знакомства. Бракосочетание артистов стало для многих сюрпризом. После свадьбы поползли слухи, что Настя Каменских беременна. Влюбленные домысли не подтверждали, а в Инстаграм украинская певица часто выкладывала фото в бикини, где демонстрировала свою аппетитную фигуру.

Возможно, пока Потап и Настя Каменских решили не заводить детей из-за карьеры артистки. Недавно сексуальная брюнетка выпустила клип на песню Elefante, где трясла пышными ягодицами.