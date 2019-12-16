Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В лифчике и с мужчиной: Каменских расслабилась на диване

В лифчике и с мужчиной: Каменских расслабилась на диване
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Украинская певица опубликовала постельное фото с Потапом

Настя Каменских показала подписчикам, как она проводит время с супругом. На снимке певица в спортивном лифчике расслабляется на диване, рядом с ней находится ее муж Потап и собака.

"Удивительный день любви", – написала под фото Каменских.

Пока одни поклонники пары восхищались семейной идиллией, другие обратили внимание на формы артистки. Комментаторам кажется, что грудь знаменитости стала выглядеть намного меньше, о чем они и решили сообщить Каменских в Инстаграм.

"Вообще отлично", "Милейшая фоточка. Всем добра и счастья", "А куда грудь делась?", "Куда же пропали твои дыньки ", "Вы такие красивые", "Какие сладкие", "Красотули", "Нежные", "Настоящая семья", "Идиллия", – написали в Инстаграм Каменских.

Настя Каменских и Потап стали супругами в мае этого года после 13 лет знакомства. Бракосочетание артистов стало для многих сюрпризом. После свадьбы поползли слухи, что Настя Каменских беременна. Влюбленные домысли не подтверждали, а в Инстаграм украинская певица часто выкладывала фото в бикини, где демонстрировала свою аппетитную фигуру.

Возможно, пока Потап и Настя Каменских решили не заводить детей из-за карьеры артистки. Недавно сексуальная брюнетка выпустила клип на песню Elefante, где трясла пышными ягодицами.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей