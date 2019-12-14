Жена Потапа в латексном костюме прижалась к мужчине

Анастасия Каменских похвасталась, что ее клип на скандальную песню Elefante посмотрели 15 миллионов человек. В честь такого события звезда выложила в Инстаграм короткий ролик. В кадре артистка позирует рядом с афроамериканцем с огромным хоботом на носу.

"15 миллионов. Спасибо",

– обратилась жена Потапа к своим поклонникам.

Сексуальные движения Каменских в видео, а также сама песня вызвали бурную дискуссию среди подписчиков.

"Сколько кривляний", "Ужасная песня! Разве такую пошлость можно показывать в прямом эфире? Что в ней хорошего? Пустая пошлая зато всем нравится. Мир сошел с ума", "Просто ужас", "Ужасно, просто неприятно смотреть", "Клип на порнуху намек", "А что крутого в этой песне? Деграданты те, кому она нравится, песня про члены, вы серьезно?", "не верится походу накрутка! как этот кал может каму то нравится?" – возмутились интернет-пользователи.

Фанаты Каменских, наоборот, порадовались ее успехам. Многие поклонники отметили, что им нравится песня – некоторые даже ставят ее на звонок телефона. Не упустили подписчики жены Потапа случая, чтобы отметить ее красоту. Они восхищаются сексуальной энергией своей любимицы.

Ранее Каменских засняли рядом с качком в резинке.