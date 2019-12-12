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Прямо в парке: Каменских засняли с качком в резинке

Прямо в парке: Каменских засняли с качком в резинке
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Жена Потапа откровенно рассказала про отношения с другим мужчиной

Настя Каменских выложила в социальные сети фото с тренировки. На снимке рядом с артисткой позирует накаченный лысый тренер, а на голове у обоих натянуты спортивные резинки. Фотографию в Инстаграм жена Потапа опубликовала не просто так – она решила поздравить своего друга с днем рождения.

"Я очень счастлива быть твоим другом, мы столько пережили вместе", – подписала снимок Каменских.

В комментариях поклонники начали восхищаться естественной красотой знаменитости, но они считают, что украинская певица зря надула губы на фото.

"Огонь", "Киска", "Красуня", "Класс", "Губы уточкой", "Красоточка", "Лучшая", "Отлично выглядишь", – похвалили Каменских под фото.

Ранее поклонники раскритиковали Настя Каменских за сексуальный клип Elefante, где звезда трясет ягодицами в коротких нарядах.


Дарья ПЕТРОВА

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