Жена Потапа откровенно рассказала про отношения с другим мужчиной

Настя Каменских выложила в социальные сети фото с тренировки. На снимке рядом с артисткой позирует накаченный лысый тренер, а на голове у обоих натянуты спортивные резинки. Фотографию в Инстаграм жена Потапа опубликовала не просто так – она решила поздравить своего друга с днем рождения.

"Я очень счастлива быть твоим другом, мы столько пережили вместе", – подписала снимок Каменских.

В комментариях поклонники начали восхищаться естественной красотой знаменитости, но они считают, что украинская певица зря надула губы на фото.

"Огонь", "Киска", "Красуня", "Класс", "Губы уточкой", "Красоточка", "Лучшая", "Отлично выглядишь", – похвалили Каменских под фото.

Ранее поклонники раскритиковали Настя Каменских за сексуальный клип Elefante, где звезда трясет ягодицами в коротких нарядах.



