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Настя Каменских выложила в социальные сети фото с тренировки. На снимке рядом с артисткой позирует накаченный лысый тренер, а на голове у обоих натянуты спортивные резинки. Фотографию в Инстаграм жена Потапа опубликовала не просто так – она решила поздравить своего друга с днем рождения.
"Я очень счастлива быть твоим другом, мы столько пережили вместе", – подписала снимок Каменских.
В комментариях поклонники начали восхищаться естественной красотой знаменитости, но они считают, что украинская певица зря надула губы на фото.
"Огонь", "Киска", "Красуня", "Класс", "Губы уточкой", "Красоточка", "Лучшая", "Отлично выглядишь", – похвалили Каменских под фото.
Ранее поклонники раскритиковали Настя Каменских за сексуальный клип Elefante, где звезда трясет ягодицами в коротких нарядах.
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