Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Жена Меладзе показала свою необычную грудь

Жена Меладзе показала свою необычную грудь
Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка группы "ВИА Гра" засветила бюст на фото

Альбина Джанабаева поделилась кадром с пикантной фотосессии, для которой пиджак она надела прямо на лифчик. На фото можно рассмотреть бюст экс-солистки группы "ВИА Гра" и интересную деталь: на одной из груди у жены Валерия Меладзе есть родинка.

Особенность бюста Альбины Джанабаевой в Инстаграм понравилась многим. Также пользователи не смогли воздержаться от комплиментов – они считают жену Валерия Меладзе очень красивой женщиной.

"Ух какая родинка", "Женщина огонь", "Красавица", "Родинка крутая", "Альбиночка такая хорошенькая", "Очень милая", "Какая вы красивая", "Вот это родинка", "Нельзя быть такой красивой", "Груди у нее красивые", – оценили пользователи фото Джанабаевой в Инстаграм.

Ранее сексуальная Альбина Джанабаева снялась в жилете на голое тело.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей