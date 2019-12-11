Экс-солистка группы "ВИА Гра" засветила бюст на фото

Альбина Джанабаева поделилась кадром с пикантной фотосессии, для которой пиджак она надела прямо на лифчик. На фото можно рассмотреть бюст экс-солистки группы "ВИА Гра" и интересную деталь: на одной из груди у жены Валерия Меладзе есть родинка.

Особенность бюста Альбины Джанабаевой в Инстаграм понравилась многим. Также пользователи не смогли воздержаться от комплиментов – они считают жену Валерия Меладзе очень красивой женщиной.

"Ух какая родинка", "Женщина огонь", "Красавица", "Родинка крутая", "Альбиночка такая хорошенькая", "Очень милая", "Какая вы красивая", "Вот это родинка", "Нельзя быть такой красивой", "Груди у нее красивые", – оценили пользователи фото Джанабаевой в Инстаграм.

Ранее сексуальная Альбина Джанабаева снялась в жилете на голое тело.