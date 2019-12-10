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Янковский рассказал об интиме с Асмус после секс-скандала

Янковский рассказал об интиме с Асмус после секс-скандала
Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Шумиха вокруг звезды сериала "Интерны" не утихает после скандальной постельной сцены

Иван Янковский не смог остаться в стороне от секс-скандала с участием своей партнерши по фильму "Текст". Артист считает, что не стоит обращать внимания на слова критиков, которые уверены, что актеры действительно занимались сексом на камеру.

Более того, Янковский считает, что Асмус отлично сыграла в интимной сцене, раз заставила зрителей поверить, что все происходит по-настоящему. Всем недовольным сын Филиппа Янковского советует самим сняться хоть в одном фильме.

"Только мы по лезвию ножа ходим с Кристиной, а эти люди обсуждают то, что мы делаем. Пусть и дальше это обсуждают, а мы с Кристиной будем делать фильмы",

цитирует слова Ивана Янковского "7 дней".

Напомним, после выхода на экраны фильма "Текст" на Кристину Асмус обрушился шквал критики. В социальных сетях актрису унижали и даже грозились отобрать ребенка. Досталось и мужу знаменитости Гарику Харламову. Пользователи считают, что Кристина Асмус изменила юмористу на глазах у всей страны.

Дарья ПЕТРОВА

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