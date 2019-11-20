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Асмус сменила пол после секс-скандала

Асмус сменила пол после секс-скандала
Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Изменившуюся звезду "Интернов" сравнили с мужчиной

Кристина Асмус показалась в новом образе. На фото в социальных сетях артистка корчит рожи в мужском костюме, при этом волосы звезды убраны. В таком наряде знаменитость выходит на сцену в одном из спектаклей.

Поклонники, оценившие фото Кристины Асмус, решили, что артистка временно сменила пол и стала похожа на мальчика. Узнать звезду в новом образе получилось не у всех.

"Мальчик! Я тебя совсем на узнал", "Милый мальчик", "Вы теперь бабушку играете?", "После "Текста" образ сменили", "У вас новый стиль?", "Кто это? Где Кристина?", "Фотка кошмарная", "Костюм старушки вам не поможет", – написали в комментариях под фото.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Пользователи также напомнили Кристине о ее последней роли в кино, из-за которой актриса оказалась в центре скандала. Зрители, увидевшие Асмус в эротической сцене в фильме "Текст", начали травить девушку, так как подумали, что она реально занималась сексом со своим партнером.

Кристина Асмус призналась, что все равно снялась бы в фильме, несмотря на критику. Также звезда со слезами на глазах рассказала, что отказалась от нового проекта из-за полуголых сцен.

Ранее "Утро" рассказывало о трагической гибели звезд сериала "Интерны". 

Дарья ПЕТРОВА

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