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"Должно быть стыдно": жену Преснякова унизили за трусы

"Должно быть стыдно": жену Преснякова унизили за трусы
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская публично обнажила тело

Поклонники жестко раскритиковали жену Владимира Преснякова. Пользователям Инстаграм не понравилось, что Наталья Подольская позировала перед камерой без штанов: на фото она стоит в пиджаке и трусах.

Откровенная съемка певицы подписчиков не впечатлила: жену Преснякова попросили прикрыть интимные места, не обошлось и без унижений. Некоторые комментаторы предположили, что у звезды украли одежду, поэтому ей нечего надеть.

Поклонники Подольской, наоборот, в восторге от ее внешности. Они считают, что с такой фигурой Наталья Подольская может позволить себе сниматься хоть голой.

"Сексуальная девушка", "Теперь за трусами следить?", "Шорты бы не помешали", "Пишут не стыдно фото выставлять без юбки? В смысле не стыдно? Вы видели ее фигуру?", "У вас одежду украли", "Пиджак в трусы надо было заправить", "Должно быть стыдно", "Юбку забыли надеть", "Хоть трусы надела", – оценили в Инстаграм Подольской.

Жену Преснякова не впервый раз критикуют подписчики. Ранее Наталье Подольской досталось за фото в панталонах.

Дарья ПЕТРОВА

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