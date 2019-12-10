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Поклонники жестко раскритиковали жену Владимира Преснякова. Пользователям Инстаграм не понравилось, что Наталья Подольская позировала перед камерой без штанов: на фото она стоит в пиджаке и трусах.
Откровенная съемка певицы подписчиков не впечатлила: жену Преснякова попросили прикрыть интимные места, не обошлось и без унижений. Некоторые комментаторы предположили, что у звезды украли одежду, поэтому ей нечего надеть.
Поклонники Подольской, наоборот, в восторге от ее внешности. Они считают, что с такой фигурой Наталья Подольская может позволить себе сниматься хоть голой.
"Сексуальная девушка", "Теперь за трусами следить?", "Шорты бы не помешали", "Пишут не стыдно фото выставлять без юбки? В смысле не стыдно? Вы видели ее фигуру?", "У вас одежду украли", "Пиджак в трусы надо было заправить", "Должно быть стыдно", "Юбку забыли надеть", "Хоть трусы надела", – оценили в Инстаграм Подольской.
Жену Преснякова не впервый раз критикуют подписчики. Ранее Наталье Подольской досталось за фото в панталонах.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем