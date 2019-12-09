Экс-солистка группы "ВИА Гра" засветила голое тело

Светлана Лобода поделилась с поклонниками необычным видео. В ролике звезда в сверкающих штанах, лифчике и пиджаке зажигает на улице. Сначала артистка высоко задирает ногу, потом начинает бежать и извивается на земле. Подписчики после увиденного решили, что Лобода находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Но многим необычный ролик понравился. В Инстаграм Лободы решили, что видео получилось "магическим" и "залипательным", а физическими данными артистки остается только восхищаться.

"Передоз", "Когда бухая идешь к подругам", "Придурковатая", "Залипательный трешак", "Магическое видео", "Я готова смотреть на это вечно", "Пьяная", "Вот это физкультура", "Фантастическая", "Непонятно, что это такое вообще", – прокомментировали ролик со Светланой в социальных сетях.

Напомним, недавно Светлана Лобода представила свою песню "Новый Рим". Тогда поклонники заметили странную особенность – на фото у певицы шесть пальцев на ноге, а не пять.