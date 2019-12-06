Артистка показала особенность своего тела

Светлана Лобода представила поклонникам свою новую песню. Пока одни обсуждали новый хит звезды "Новый Рим", другие заметили интересную деталь на фото. На ноге артистки, которую она поднесла ко рту, шесть пальцев, а не пять.

Теперь пользователи Инстаграм гадают: на теле у Лободы действительно есть такая особенность или все дело в неудачном снимке. Возможно, лишний палец появился после ретуши в фотошопе. Другие комментаторы отметили, что все дело может быть в строении стопы, ее необычную форму принимают за лишний палец.

"Почему 6 пальцев на ноге у вас?", "Всевышний наградил шестым пальцем", "Присмотритесь, там стопа, а не палец шестой", "Это не ее нога", "6 пальцев на ноге", "Светочка, песня огонь, а у тебя реально 6 пальцев на ноге? Или фотошопчик?", "Один палец на ноге отгрызть хочет..." – написали под Светланы Лободы.

Сама звезда на сообщения комментаторов никак не отреагировала. Ранее артистка поделилась видео в топе и трусах.