Телезвезды регулярно оголяются перед миллионной аудиторией

Регина Тодоренко, Леся Никитюк и Мария Ивакова прославились благодаря участию в шоу "Орел и решка". Теперь за жизнью девушек в социальных сетях следят миллионы людей, которых они радуют сексуальными снимками.

Одной из первых вести программу о путешествиях стала Регина Тодоренко. После окончания съемок телевезда вышла замуж за певца Влада Топалова и родила ребенка. Поклонники Регины считают, что после рождения малыша она стала выглядеть еще сексуальнее.

Теперь Тодоренко все чаще выкладывает в Инстаграм снимки в лифчиках или нарядах с открытым декольте. После беременности знаменитость не стесняется показывать свои формы, чему ее поклонники очень рады.

"Классная грудь", "Красавица Регина", "Вот это глаза", "Формы теперь кайф", "Горячая мамуля", "Голая по квартире", "Заводишь", "Грудь зачет", – оценили тело Тодоренко в Инстаграм.

Мария Ивакова в последнее время все чаще оказывается в центре внимания. Все из-за романа с Никитой Ефремовым. Вместе с сыном актера ведущая шоу "Орел и решка. Шопинг" часто путешествует, поэтому в Инстаграм Иваковой регулярно появляются снимки в бикини.

Сейчас за сексуальной 33-летней блондинкой в Инстаграм следит 1 млн. человек. Поклонники Марии восхищаются ее фигурой и естественной красотой.

Леся Никитюк – одна из самых горячих ведущих "Орла и решки". Девушка регулярно делится снимками в сексуальных купальниках, которые практически не скрывают ее тело. Телезвезда выставляет напоказ грудь и ягодицы, хвастается длинными ногами.

В обычной жизни Никитюк одевается не менее откровенно. Девушка предпочитает носить короткие платья с декольте, мини-шорты и топы.

"Фигура просто улет", "Я тебя хочу", "Ты полный секс", "Красотка", "Шикарна", "Секси", "Богиня", "Как всегда шикарна", – хвалят девушку в Сети.

Ранее "Утро" показывало горячие снимки звезды сериала "Папины дочки".