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Лобода в трусах и микротопе похвасталась фигурой

Лобода в трусах и микротопе похвасталась фигурой
Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
На гастролях в одном из российских городов певица блистала в сексуальных нарядах

Светлана Лобода дала концерт в Воронеже и снялась в нескольких видео, которые опубликованы в ее Инстаграм-историях. В одном из роликов звезда показана до выхода к публике. Она стоит у стола с косметикой в высоких черных трусах, такого же цвета коротком топе с телефоном в руке, демонстрируя стройную подтянутую фигуру, без признаков третьей беременности, о которой уже не раз говорили поклонники.

"Десять минут – и на сцену... До встречи", – говорит она.

На следующем артистка позирует в темном блестящем комбинезоне с бахромой и цепями. Исполнительница хита "Твои глаза" с обнаженной грудью, которая почти вываливается из узкого лифа без бретелей с низким – до пупа – вырезом, сообщила, что будет "потрясающий концерт", которым завершается ее тур в этом году.

В этом же наряде певица выступала и на сцене. Наброшенный пиджак был распахнут, и голая грудь выпрыгивала наружу при каждом танцевальном движении звезды и вывалилась, когда звезда наклонилась.

Ранее Светлана Лобода снялась с засунутой между ног собачкой и лежа растянулась у зеркала.

Полина ДОРОЖКИНА

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