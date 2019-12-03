Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Спалила": дочь проговорилась о беременности Лободы

"Братика ждет": дочь Лободы проговорилась о ее беременности
Светлана Лобода. Фото: Пресс-служба
Почитатели звезды гадают о прибавлении в семействе Светланы

Светлана Лобода возбудила любопытство своих поклонников, опубликовав в соцсети разговор с дочкой Евой.

"Мое солнышко, моя девочка...моя любовь", - 

нежно говорит девочке Светлана и слышит в ответ:

"Твоя любовь уже братика ждет".

Поклонники Лободы сразу же заволновались и написали на страничке звезды в Instagram:

"Сестренка есть, теперь братика ждет)))", "кто кто братика ждет?", "может она просто маму упрашивает на братика", "Вам Ребенок намекает открытым текстом", "констатирует", "спалила",
"Устами младенца", "Подговорили ребенка как-будто случайно проговорилась" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Певица Светлана Лобода воспитывает двух дочек: Евангелине 8 лет, Тильде – годик. Папа Евы – бывший гражданский муж Светланы, хореограф Андрей Царь. Имя отца Тильды Лобода не раскрывает, однако ходят упорные слухи, что это солист группы Rammstein – Тилль Линдеманн.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия вскрыла обман оправдавшейся за козни "Северному потоку – 2" Дании

В королевстве сняли с себя вину за временную остановку топливной магистрали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей