Почитатели звезды гадают о прибавлении в семействе Светланы

Светлана Лобода возбудила любопытство своих поклонников, опубликовав в соцсети разговор с дочкой Евой.

"Мое солнышко, моя девочка...моя любовь", -

нежно говорит девочке Светлана и слышит в ответ:

"Твоя любовь уже братика ждет".

Поклонники Лободы сразу же заволновались и написали на страничке звезды в Instagram:

"Сестренка есть, теперь братика ждет)))", "кто кто братика ждет?", "может она просто маму упрашивает на братика", "Вам Ребенок намекает открытым текстом", "констатирует", "спалила",

"Устами младенца", "Подговорили ребенка как-будто случайно проговорилась" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Певица Светлана Лобода воспитывает двух дочек: Евангелине 8 лет, Тильде – годик. Папа Евы – бывший гражданский муж Светланы, хореограф Андрей Царь. Имя отца Тильды Лобода не раскрывает, однако ходят упорные слухи, что это солист группы Rammstein – Тилль Линдеманн.