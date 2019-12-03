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Светлана Лобода возбудила любопытство своих поклонников, опубликовав в соцсети разговор с дочкой Евой.
"Мое солнышко, моя девочка...моя любовь", -
нежно говорит девочке Светлана и слышит в ответ:
"Твоя любовь уже братика ждет".
Поклонники Лободы сразу же заволновались и написали на страничке звезды в Instagram:
"Сестренка есть, теперь братика ждет)))", "кто кто братика ждет?", "может она просто маму упрашивает на братика", "Вам Ребенок намекает открытым текстом", "констатирует", "спалила",
"Устами младенца", "Подговорили ребенка как-будто случайно проговорилась" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Певица Светлана Лобода воспитывает двух дочек: Евангелине 8 лет, Тильде – годик. Папа Евы – бывший гражданский муж Светланы, хореограф Андрей Царь. Имя отца Тильды Лобода не раскрывает, однако ходят упорные слухи, что это солист группы Rammstein – Тилль Линдеманн.
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