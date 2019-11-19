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Светлана Лобода не устает радовать своих поклонников чувственными фотографиями.
Красавица и мама двух дочек поделилась на своей страничке в Instagram снимками в черном купальнике. крупный план позволил в деталях разглядеть стройную фигуру звезды, ее бедра, а также черные трусики с высокой талией и кожаный бюстгальтер, подчеркнувший грудь.
Необычный ракурс не смутил поклонников певицы.
"Светик ты просто огонь", "Как всегда бомба-пушка", "Бесподобный восторг, мои аплодисменты", "Какая чувственная", "Дива!!!", "Идеальная" -
написали восторженные подписчики.
Всего за час новое фото набрало больше 26 тыс. отметок "нравится" и только один негативный комментарий.
"Не идут эти очки", -
написал какой-то строгий поклонник, однако он остался в абсолютном меньшинстве.
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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