Звезда снова порадовала поклонников своими прелестями

Светлана Лобода не устает радовать своих поклонников чувственными фотографиями.

Красавица и мама двух дочек поделилась на своей страничке в Instagram снимками в черном купальнике. крупный план позволил в деталях разглядеть стройную фигуру звезды, ее бедра, а также черные трусики с высокой талией и кожаный бюстгальтер, подчеркнувший грудь.

Необычный ракурс не смутил поклонников певицы.

"Светик ты просто огонь", "Как всегда бомба-пушка", "Бесподобный восторг, мои аплодисменты", "Какая чувственная", "Дива!!!", "Идеальная" -

написали восторженные подписчики.

Всего за час новое фото набрало больше 26 тыс. отметок "нравится" и только один негативный комментарий.

"Не идут эти очки", -

написал какой-то строгий поклонник, однако он остался в абсолютном меньшинстве.

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.