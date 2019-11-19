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Лобода показала бюст в кожаном лифчике

Крупным планом: Лобода показала бюст в кожаном лифчике
Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Звезда снова порадовала поклонников своими прелестями

Светлана Лобода не устает радовать своих поклонников чувственными фотографиями.

Красавица и мама двух дочек поделилась на своей страничке в Instagram снимками в черном купальнике. крупный план позволил в деталях разглядеть стройную фигуру звезды, ее бедра, а также черные трусики с высокой талией и кожаный бюстгальтер, подчеркнувший грудь.

Необычный ракурс не смутил поклонников певицы.

"Светик ты просто огонь", "Как всегда бомба-пушка", "Бесподобный восторг, мои аплодисменты", "Какая чувственная", "Дива!!!", "Идеальная" - 

написали восторженные подписчики.

Всего за час новое фото набрало больше 26 тыс. отметок "нравится" и только один негативный комментарий.

"Не идут эти очки", - 

написал какой-то строгий поклонник, однако он остался в абсолютном меньшинстве.

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА

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