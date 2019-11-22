Украинская артистка обнажила грудь и ногу

Светлана Лобода в очередной раз возбудила подписчиков соцсети. Она выложила кадр, на котором показана в блестящем длинном платье без рукавов и бретелей, из лифа которого роскошный бюст певицы вырывается наружу. Образ соблазнительницы дополняется голой ногой, выставленной из бокового выреза.

"Вы готовы?" – спросила артистка под снимком.

У подписчиков захватило дух. Некоторые лишились дара речи ("Нет слов!") и оставили много смайликов. Остальные по достоинству оценили внешность звезды: "Оторваться не возможно", "Безупречный наряд", "Очень красивая! Как всегда", "Вы неотразимы", "Какая Вы шикарная", "Бомба", "Жарко".

Но не всем пришлось по вкусу увиденное. "Прическа какая-то облезлая...", "И сама что-то не очень", "Точно. Сиськи стремные, на башке лажа... платье как тряпка, на силиконе держится... может на коксе сидит... очень не айс выглядит", "Мужские черты лица".

Позже звезда снялась для постера группы, которую солист Rammstein Тилль Линдеманн создал со шведским музыкантом и продюсером и опубликовала кадр в Instagram. На снимке указаны имена и фамилии музыкантов, а также название группы и подпись Frau & Mann, изображены космонавт, входящий через дверь в помещение, и певица, которую он держит на руках, пишет "МИР24".

Ранее из-за голого тела Светланы Лободы. у некоторых подписчиков начались проблемы с сердцем А она в прозрачном платье с низким декольте гладила себя впереди и сзади.