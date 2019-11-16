Певица расселась в кресле прямо на дороге

Светлана Лобода призналась, что уже два дня находится в полной апатии из-за ретроградного Меркурия, сопроводив пост необычным фото. В кадре артистка сидит в "горящем" кресле, "огонь" от которого перекинулся и на нее.

Звезда позирует в золотом жакете, джинсовых микро-шортах, кожаных лосинах и сапогах. Снимки, на которых "огонь", вероятнее всего, нарисовали в фотошопе, взволновали поклонников Лободы.

"Крутые фотки, такие стильные", "Как красиво", "Красотка!", "Лучшая", "Бомбезное фото", – прокомментировали кадры фанаты.

Многие интернет-пользователи же отметили, что все дело в усталости, другие согласились, что чувствуют влияние ретроградного Меркурия, и посоветовали Лободе перезарядить батарейки и отдохнуть.