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Лободу подожгли на улице

Лободу подожгли на улице
Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица расселась в кресле прямо на дороге

Светлана Лобода призналась, что уже два дня находится в полной апатии из-за ретроградного Меркурия, сопроводив пост необычным фото. В кадре артистка сидит в "горящем" кресле, "огонь" от которого перекинулся и на нее.

Звезда позирует в золотом жакете, джинсовых микро-шортах, кожаных лосинах и сапогах. Снимки, на которых "огонь", вероятнее всего, нарисовали в фотошопе, взволновали поклонников Лободы.

"Крутые фотки, такие стильные", "Как красиво", "Красотка!", "Лучшая", "Бомбезное фото", – прокомментировали кадры фанаты.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Многие интернет-пользователи же отметили, что все дело в усталости, другие согласились, что чувствуют влияние ретроградного Меркурия, и посоветовали Лободе перезарядить батарейки и отдохнуть. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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точно ктото заметил а не трансвестит ли это тело
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