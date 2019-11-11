Исполнительница хита "Твои глаза" в откровенном наряде станцевала с полуобнаженными девушками

Светлана Лобода опубликовала в Instagram свежее видео. В нем певица снялась в длинном красном платье с высоким разрезом и декольте, через ткань которого проступают ее голые прелести – лифчика на ней нет, нога отведена в сторону. Артистка двигается под песню, поглаживая себя впереди и сзади по бедрам и ягодицам в окружении молодых особ в коротких топах и мини-юбках.

Под роликом артистка оставила была немногословна. "Доброе утро", – поприветствовала она.

Видео нашло отклик в сердцах поклонников. Они местали и восхищались: "Лобода – это мечта... стану милионером буду приглашать на свидание...", "Такая сексуальная", "Ваш наряд сногшибательный", "Вам идет красный... Вам все идет", "Шикарна", "Богиня", "Очаровательна... И платьишко огонь".

Некоторые приняли артистку за Русалочку. Кое-кто угадал на видео композицию другого артиста. "Понравился альбом Канье?" – спросил он, имея в виду, что в ролике звучит песня из альбома американского исполнителя хип-хопа и рэпа Канье Уэста в жанре госпел – духовной христианской музыки.

Ранее Светлана Лобода снялась в тесной близости с королевой шансона, позировала в коротком топе со спущенными штанами, у шеста продемонстрировала шпагат и засветила промежность перед камерой.