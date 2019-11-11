Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Лобода без лифчика погладила свои ягодицы

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial
Исполнительница хита "Твои глаза" в откровенном наряде станцевала с полуобнаженными девушками

Светлана Лобода опубликовала в Instagram свежее видео. В нем певица снялась в длинном красном платье с высоким разрезом и декольте, через ткань которого проступают ее голые прелести – лифчика на ней нет, нога отведена в сторону. Артистка двигается под песню, поглаживая себя впереди и сзади по бедрам и ягодицам в окружении молодых особ в коротких топах и мини-юбках.

Под роликом артистка оставила была немногословна. "Доброе утро", – поприветствовала она.

 

Видео нашло отклик в сердцах поклонников. Они местали и восхищались: "Лобода – это мечта... стану милионером буду приглашать на свидание...", "Такая сексуальная", "Ваш наряд сногшибательный", "Вам идет красный... Вам все идет", "Шикарна", "Богиня", "Очаровательна... И платьишко огонь".

Некоторые приняли артистку за Русалочку. Кое-кто угадал на видео композицию другого артиста. "Понравился альбом Канье?" – спросил он, имея в виду, что в ролике звучит песня из альбома американского исполнителя хип-хопа и рэпа Канье Уэста в жанре госпел – духовной христианской музыки.

Ранее Светлана Лобода снялась в тесной близости с королевой шансона, позировала в коротком топе со спущенными штанами, у шеста продемонстрировала шпагат и засветила промежность перед камерой.

Фоторепортаж
Из простушек в секс-символы: как менялись российские звезды
Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
погладила и погладила,в чем новость,вот если б коню дала тогда да,новость бы состоялась
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Курс доллара в России резко вырастет

Инвесторы считают национальную валюту рискованным активом

Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины

Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей