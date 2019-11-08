Артистка показалась в топе, оголив соблазнительные ягодицы

Открыв интимное место перед мужчинами и потренировавшись в шпагате у шеста, Светлана Лобода, видимо, решила на этом не останавливаться. Она разместила в Instagram еще два горячих кадра.

На одном из них артистка в коротком топе делает селфи. Ее головы на фото нет, джинсы приспущены, видны трусы и обнаженные ягодицы, на которых нарисованы губы, а сверху надпись "Sport".

Что певица хотела этим сказать, неизвестно – в сторис не предусмотрены объяснения. Можно только догадываться, что, вероятно, она дала понять, как спорт помогает ей поддерживать прекрасную форму. Наверняка фанаты потеряли головы от вида аппетитных прелестей, но высказаться им не дано.

На другом снимке "суперзвезда" показана во время концерта. В серебристом боди с длинной бахромой и глубоким вырезом сверху, из которого едва не вываливается грудь, она поет, раздвинув ноги.

За такую позу Светлану Лободу не раз критиковали в соцсети. Ранее она вертела ягодицами, поправляла трусы и трогала себя с разных сторон.