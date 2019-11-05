Звезду раскритиковали за слишком откровенный наряд

Роскошная блондинка и знаменитая певица Светлана Лобода поделилась видео, на котором снято, как звезда проводит "обычный вечерок". На кадрах эпатажная артистка немного распевается в гримерке перед зеркалом, затем следует в зал, а по пути вспоминает танцевальные элементы своего выступления.

Судя по попавшим в объектив интерьерам, она пела на закрытой вечеринке или банкете, что отметили в комментариях поклонники. Впрочем, гораздо больше вопросов вызвал наряд Светланы.

Многие подписчики отметили, что образ звезды с каждым разом становится все вульгарнее, и скоро она будет демонстрировать вовсе не вокальный талант, а голое тело. Почвой для таких рассуждений стал глубокий вырез в зоне декольте, который сомкнулся лишь в области живота.

При этом грудь Лободы оказалась практически на распашку. Многих фанатов удивил тот факт, что, несмотря на активные телодвижения ослепительной артистки, боди не расползлось, оставив место для их бурных фантазий.

"Разврат", "Пошлая стала", "Никак не пойму, почему Светлана Сергеевна все время открывает грудь? Это ведь уже никого не удивит", "А грудь так не вывалится? Или приклеена", "Да уже голая выходи", "Ну честно грудь некрасиво", "Почему ничего не вываливается, приклеено?" – отреагировали на пост недовольные поклонники.

Однако нашлись и те, кто пришел в восторг от нового видеошедевра исполнительницы и ее шикарного образа.

"Ну тебя! Экран лопнул", "Огнище", "Просто бомбическая", "Королева", – это лишь ряд комплиментов в адрес суперзвезды.