Артистка без стеснения распахнула интимное место

Светлана Лобода покорила фанатов новыми кадрами в соцсети. На первом она показана вблизи – опираясь руками о стол, певица в коротком топе и спортивных штанах широко раздвинула ноги у шеста. На втором ее завидный шпагат показан на расстоянии. Поклонники "обалдели".

"Встаю рано. Спорт и студия – вот что меня ждет на этой неделе ежедневно", – сообщила звезда под смелым кадром. И, добавив, что заканчивает альбом, пообещала "жаркий ноябрь".

Восторгам подписчиков не было конца. Некоторые из них смогли только выдохнуть, оставив смайлики в виде сердечек, удивленных рожиц, пламени, бомбочек и поднятого большого пальца. Остальные высказались эмоционально и кратко:

"Это реально круто!", "Класс, трудяга", "Вот это растяжка", "Супер!!!", "Ничего себе ты рогатки раздвинула", "Волочкова плачет", "Красотка", "Света-Пушка", "Хорошая поза", "Огнище!!!", "Мечта", "Сердце разрывается... просто богиня", "Вы просто космос".

Светлане Лободе не привыкать как к комплиментам, так и к резкой критике подписчиков ее страницы. На днях артистку обругали за раздвинутые ноги и разнесли за пошлость, а она тряхнула грудью, завела публику смелым разрезом и открыла промежность.