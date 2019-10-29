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Лобода выставила напоказ интимное место

Лобода выставила напоказ интимное место
Светлана Лобода. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Дерзкая певица раздвинула ноги и спрятала глаза

Светлана Лобода в очередной раз удивила интернет-пользователей – в соцсети появилось фото, на котором она, босая, позирует в костюме, но ее вид и позу можно назвать провокационными. Пиджак небрежно наброшен на голое тело, артистка сидит в лифчике с настолько широко расставленными ногами, что интимное место оказывается на виду. Очки и прядь волос скрывают взгляд дивы. 

"Ну, доброе утро", – с некоторым вызовом поприветствовала звезда подписчиков. Их реакция последовала сразу.

Фанаты щедро осыпали "суперзвезду" комплиментами, злопыхатели возмущались, а некоторые только выдыхали (здесь и далее орфография и пунктуация оригиналов сохранены):

"Да, Лобода, когда угомонишься? Чего выставляешь?????", "Крутая", "Шикарная", "Королева", "Ого какакя, огонь", "Сексапильная", "Как всегда бомба", "Ох", "Аоаоаоаоа".

Остальные шутили. "С Днем комсомола", "Ты на печке сидишь?" – написали такие. Меломаны и любители пения Светланы интересовались, когда же наконец выйдет ее новый альбом, но она оставила их вопросы без ответа.

Очки давно стали неотъемлемым атрибутом певицы. Она редко снимает их, ведь однажды это подвело: на снимке, который показал известный композитор Игорь Крутой, в открытых глазах исполнительницы хита "Твои глаза" отразились и ее возраст, и усталость. А обнаженка давно стала привычной для артистки – она может завести поклонников сексуальным разрезом, открыть грудь и потрясти ею в глубоком декольте или выйти к публике без нижнего белья. 

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Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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