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Лобода с открытой грудью показала любимого

Лобода с открытой грудью показала любимого
Светлана Лобода. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Артистка отметила день рождения в неожиданной компании

Певица Светлана Лобода ночью 18 октября отметила свое 37-летие в компании солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Слухи о романе артистов ходят уже не первый год, однако до сих пор остаются неподтвержденными.

На своей странице в Instagram Лобода опубликовала фотографию с торжества, на которой рядом с певицей можно увидеть Линдеманна. Также на фотографию попали известный модельер Бичолла, шведский музыкант Питер Тагтгрэн и продюсер певицы Нателла Крапивина.

Артистка, в майке с огромным декольте, буквально светится от счастья. Снимок Лобода интригующе подписала "Мой день. Моя ночь".

"Дорогая моя, пусть душа твоя неугомонная непременно осуществит все задуманное", "Будь счастлива и любима", "С твоим днем! Пусть невозможное станет возможным!", 

поздравили Светлану в комментариях певица MASHA, Анита Цой, гимнастка Лилия Подкопаева, экс-солистка "Виа Гры" Надежда Мейхер и многие другие звезды.

Недавно Лобода проговорилась об отношениях с солистом Rammstein на интервью у Ксении Собчак. Певица сообщила, что не может говорить о Линдеманне по условиям контракта.

Карина СИРАЗОВА
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