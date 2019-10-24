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Лобода подразнила дерзким разрезом

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица свела с ума некоторых поклонников одним лишь взглядом

Светлана Лобода готовит новый альбом, но не рассказывает поклонникам о том, когда выйдет пластинка. Вместо этого артистка интригует фанатов строчками из свежих песен, которые сопровождает в Инстаграме сексуальными кадрами. Один такой снимок произвел эффект взорвавшейся бомбы.

На фото Лобода позирует в эффектном темно-синем платье из бархата с высоким разрезом, который продемонстрировал ее упругое бедро. Похожий разрез есть и на бюсте звезды, которая его аккуратно прикрыла рукой. Томный взгляд в никуда и яркий макияж так же, как и фигура артистки, взволновали интернет-пользователей.

"Ну шикарная", "Неповторимая", "Богиня", "Бестия", "Какой взгляд!!! Прям сводит нас с ума!", "Всегда Вами любуюсь!", "Света ты красотка", "Ну сколько можно нас дразнить", – прокомментировали кадр Лободы ослепленные ее красотой подписчики. 

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Полина ИВАНОВА
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