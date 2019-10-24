Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Светлана Лобода готовит новый альбом, но не рассказывает поклонникам о том, когда выйдет пластинка. Вместо этого артистка интригует фанатов строчками из свежих песен, которые сопровождает в Инстаграме сексуальными кадрами. Один такой снимок произвел эффект взорвавшейся бомбы.
На фото Лобода позирует в эффектном темно-синем платье из бархата с высоким разрезом, который продемонстрировал ее упругое бедро. Похожий разрез есть и на бюсте звезды, которая его аккуратно прикрыла рукой. Томный взгляд в никуда и яркий макияж так же, как и фигура артистки, взволновали интернет-пользователей.
"Ну шикарная", "Неповторимая", "Богиня", "Бестия", "Какой взгляд!!! Прям сводит нас с ума!", "Всегда Вами любуюсь!", "Света ты красотка", "Ну сколько можно нас дразнить", – прокомментировали кадр Лободы ослепленные ее красотой подписчики.
На черный рынок слили базу данных миллиона банковских клиентов
Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"