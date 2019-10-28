Очередной наряд известной артистки произвел фурор

Светлана Лобода часто появляется на глазах у публики то в открытой одежде, то в нижнем белье, то без него. Новое фото, которое артистка опубликовала в Instagram, не стало исключением – на нем звезда показана в лифчике и трусах, поверх наброшено болеро с пышными рукавами, а на ногах высокие сапоги. Ее новый образ произвел сильное впечатление на поклонников, которые с нетерпением ждут встречи с певицей, хотят услышать ее новый альбом, и просят устроить тур по России.

"Люблю я эти бесконечные примерки... скоро лечу в Дубай", – сообщила дива под кадром. Рядом с нею на снимке стоят те, кто помогает в подборе костюмов: женщина, похоже, дает какой-то совет, а молодой человек разглядывает что-то, взяв в руку краешек верхнего наряда певицы.



Мнения подписчиков разделились. Каждый по-своему оценил то, как выглядит звезда. Кто-то пояснил, что на ней, другой предложил свои услуги по одежде, фанаты хвалили, злопыхатели высказались едко и грубо:

"Это лоскуты, что предназначались для штанов и были слегка урезаны","Тебе срочно нужен гардеробщик. Готов приступить", "Всегда на стиле", "Восхищаюсь постоянно. Шикарная женщина", "Безумно нравиться этот образ", "Ну куколка", "Меняется только верх", "Фигура – класс, но табло... это жесть, губищи как вантуз!!!!!".

Ранее Светлана Лобода засветила голое бедро в высоком разрезе, прикрыв грудь, и, расслабленна, обнажила прелести.