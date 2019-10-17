Поклонники-мужчины перевозбудились

Певица Светлана Лобода опубликовала эффектный ролик на своей странице в Instagram. Звезда показала репетицию концертного номера. На видео певица исполняет откровенный танец на столе вместе со своей командой танцоров.

Подписчики певицы восторженно отреагировали на пост. Многие отметили профессионализм Лободы и отличную постановку номера:

"Ох, сексом запахло", "Бомба", "Очень круто, постановщику отдельный респект", "Горячо", "Лобода и её команда! Вы огонь", "Секс", "Соотношение энергии и профессионализма", "Крутая".

Большой концерт Светланы Лободы состоится 19 октября в Москве.

Ранее певица уже радовала публику своими откровенными видео в соцсетях.