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Певица Светлана Лобода опубликовала эффектный ролик на своей странице в Instagram. Звезда показала репетицию концертного номера. На видео певица исполняет откровенный танец на столе вместе со своей командой танцоров.
Подписчики певицы восторженно отреагировали на пост. Многие отметили профессионализм Лободы и отличную постановку номера:
"Ох, сексом запахло", "Бомба", "Очень круто, постановщику отдельный респект", "Горячо", "Лобода и её команда! Вы огонь", "Секс", "Соотношение энергии и профессионализма", "Крутая".
Большой концерт Светланы Лободы состоится 19 октября в Москве.
Ранее певица уже радовала публику своими откровенными видео в соцсетях.
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