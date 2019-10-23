Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
382 новости
Светлана Лобода остается верна себе: певица не устает радовать своих подписчиков новыми роликами, которые в самых выгодных ракурсах подчеркивают ее сногсшибательную красоту.
В сторис в Instagram Светлана разместила видео, позволяющее всем желающим оценить ее глубокое декольте. Летящий наряд "хищной" расцветки подчеркнул прелести звезды, не скрывая ничего лишнего.
А самых терпеливых поклонников Лободы ждет еще один сюрприз – надо только досмотреть все сторис до конца. В одном из мини-роликов звезда показала практически всю грудь целиком.
На одном из последних своих концертов Светлана, похоже, вышла на сцену вообще без белья.
Президент России сам признался в этом знаменитому телеведущему