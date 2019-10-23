Ничто не мешает оценить фигуру звезды

Светлана Лобода остается верна себе: певица не устает радовать своих подписчиков новыми роликами, которые в самых выгодных ракурсах подчеркивают ее сногсшибательную красоту.

В сторис в Instagram Светлана разместила видео, позволяющее всем желающим оценить ее глубокое декольте. Летящий наряд "хищной" расцветки подчеркнул прелести звезды, не скрывая ничего лишнего.

А самых терпеливых поклонников Лободы ждет еще один сюрприз – надо только досмотреть все сторис до конца. В одном из мини-роликов звезда показала практически всю грудь целиком.

На одном из последних своих концертов Светлана, похоже, вышла на сцену вообще без белья.