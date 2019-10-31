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Лобода в рваных микрошортах потрясла грудью

Лобода в рваных микрошортах потрясла грудью
Светлана Лобода. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Зажигательный танец полураздетой артистки возмутил публику

Светлана Лобода выложила в соцсети видео, на котором в темной блузе и коротких джинсовых рваных шортиках с голыми ногами исполняет лезгинку под аккомпанемент кавказских музыкантов, лихо потряхивая грудью. Артистка весела, похоже, испытывает удовольствие от происходящего. 

"АССА... танцуй пока молодой", – подписала звезда ролик. Где именно снят танец – летом в грузинской столице Тбилиси или в нынешнем путешествии, – она не сообщила.     

Подписчики бурно отреагировали на видео. Некоторые остались недовольны, отметив, что певице стоило бы поскромнее одеваться во время прогулок по городу, тем более, раз она отдыхает в мусульманской стране и возмущались:

"За такой наряд камнями забьют!", "Да! Не прилично уж так себя вести! Не та культура!", "Все люди, как люди".

Остальные гадали, где находилась "суперзвезда" в тот момент, оценивали ее наряд и движения. "Это где?","Красотка", "Очень здорово танцуете!", "Класссно", "На это можно смотреть бесконечно"  "Светлана теперь зажигает не только на сцене, но и на улице", "Какая солнечная! Человек-позитив!" – прокомментировали они.

Светлана Лобода часто демонстрирует прелести на камеру – то, рассатавив ноги, откроет интимное место, то  взволнует откровенным разрезом на платье, то выставит напоказ голую грудь или выйдет на сцену без белья.

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Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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