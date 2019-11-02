Певица разозлила россиян кадром в шортах

Светлана Лобода отправилась на гастроли в Дубай, о чем сообщила своим поклонникам в Инстаграм. Однако снимок из жаркой страны вызвал негатив у подписчиков звезды.

"Начинаем", – лаконично подписала кадр артистка. На фото Лобода позирует в микрошортах с раздвинутыми ногами, что не понравилось злопыхателям.

"Ещё одно такое фото и я тебя перестану любить, дорогая моя певица", "Один вопрос. Почему ноги всегда раздвинуты", "Фото трансвестита", "Очень вульгарная, до неприличия", "Ну и поза!" – возмутились недоброжелатели.

Впрочем, поклонники поддержали Лободу, но отметили, что она выглядит очень усталой.

"Офигенная", "Сочная", "Умеют же люди делать секс. Одолжи ногу пофоткаться!", "Тропикана женщина", – подчеркнули фанаты.