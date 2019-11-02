Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Вульгарная": Лободу унизили за расставленные ноги

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица разозлила россиян кадром в шортах

Светлана Лобода отправилась на гастроли в Дубай, о чем сообщила своим поклонникам в Инстаграм. Однако снимок из жаркой страны вызвал негатив у подписчиков звезды.

"Начинаем", – лаконично подписала кадр артистка. На фото Лобода позирует в микрошортах с раздвинутыми ногами, что не понравилось злопыхателям.

"Ещё одно такое фото и я тебя перестану любить, дорогая моя певица", "Один вопрос. Почему ноги всегда раздвинуты", "Фото трансвестита", "Очень вульгарная, до неприличия", "Ну и поза!" – возмутились недоброжелатели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Впрочем, поклонники поддержали Лободу, но отметили, что она выглядит очень усталой.

"Офигенная", "Сочная", "Умеют же люди делать секс. Одолжи ногу пофоткаться!", "Тропикана женщина", – подчеркнули фанаты. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей